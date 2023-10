Marvel's Spider-Man 2 leak: trapelano in rete tutti i costumi e sono tantissimi!

L'uscita di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5 è fissata al 20 ottobre 2023, ma intanto in rete già iniziano ad emergere i primi grossi leak sui contenuti della nuova avventura targata Insomniac Games: qualcuno ad esempio ha postato online tutti i costumi presenti all'interno del gioco.

Sembra infatti che almeno un utente sia già in possesso del gioco completo e lo abbia giocato fino al punto da riuscire a sbloccare ogni outfit alternativo previsto al lancio. E stando alle immagini pubblicate, i costumi sono decisamente numerosi non solo per Peter Parker ma anche per Miles Morales, con tanti riferimenti anche ad altre opere incentrate su Spider-Man, come ormai consuetudine alla luce di quanto già visto nei due precedenti titoli della serie Insomniac.

Sappiamo intanto in maniera ufficiale che 5 costumi per i protagonisti sono inclusi nella Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2, e non è da escludere che gli sviluppatori possano aggiungerne altri ancora in futuro attraverso eventuali aggiornamenti. In ogni caso sembra proprio che il gioco base sia già molto ricco di suo con gli abiti extra, la maggior parte dei quali da sbloccare superando le numerose sfide del promettente Action/Adventure in esclusiva PS5.

Sempre a proposito di anticipazioni, qualcuno avrebbe sbloccato il Platino di Marvel's Spider-Man 2 in 26 ore, una durata totale che ha causato alcune discussioni all'interno della community.