Marvel's Spider-Man 2: tre cose da fare aspettando il New Game Plus

Siete già diventati Re di New York e volete ingannare l'attesa per il New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2? Eccovi tre attività da poter svolgere nei panni dell'arrampicamuri dopo aver completato la campagna principale dell'esclusiva PlayStation 5.

Previsto al lancio nella giornata di giovedì 7 marzo, l'aggiornamento gratuito che porterà in dote il New Game Plus consentirà a tutti gli emuli del supereroe Marvel di reiniziare l'avventura senza perdere potenziamenti e abilità ottenute nella cosiddetta 'prima run'. Il prossimo Update maggiore di Marvel's Spider-Man 2 introdurrà anche dei costumi inediti e "altre sorprese" su cui Insomniac Games preferisce mantenere il più stretto riserbo.

Al netto delle emozioni restituiteci dall'esperienza cinematografica della campagna principale, in Marvel's Spider-Man 2 non mancano di certo le opportunità per cimentarsi in attività parallele e complementari agli eventi narrati nella campagna con protagonisti Peter Parker e Miles Morales.

Missioni secondarie, potenziamenti e sfide endgame

Una volta giunti ai titoli di coda dell'avventura principale, i giocatori di Marvel's Spider-Man 2 possono dare seguito alla propria esperienza interattiva dedicandosi al completamento delle missioni secondarie legate all'esplorazione open world di New York.

Alle attività free roaming vanno poi ad aggiungersi le missioni secondarie che contribuiscono non solo ad estendere la longevità di Marvel's Spider-Man 2, ma forniscono un importante approfondimento sugli eventi della storia e, in ottica futura, di ciò che potrebbe accedere al nostro 'supereroe di quartiere preferito'.

Nell'alveo delle missioni endgame e delle sfide 'per completisti' rientrano poi tutte quelle attività studiate da Insomniac per invogliarci a raggiungere il Level Cap e sbloccare tutti i potenziamenti, le tute speciali e le abilità.

La caccia agli easter egg

In Marvel's Spider-Man 2 ci sono tantissimi easter egg, sorprese e citazioni nascoste, alcune delle quali potrebbero non essere state ancora scoperte dalla community. Dagli omaggi accorati al multiverso della Casa delle Idee e ai suoi protagonisti, fino ad arrivare alle immancabili citazioni per i vecchi videogiochi a tema Spidey, l'ultima avventura open world di Insomniac è una vera e propria cornucopia di easter egg ed emozioni 'nostalgiche'.

In attesa dell'aggiornamento gratuito che porterà in dote il New Game Plus, quindi, gli emuli dell'arrampicamuri possono volteggiare tra i grattacieli di New York e passeggiare per le strade della Grande Mela nella speranza di scorgere quanti più riferimenti al passato (videoludico e non) di Spider-Man e scoprire gli altri easter egg 'nascosti in bella vista' dai ragazzi di Insomniac Games.

Photo Mode, nel segno di Peter Parker

In un videogioco come Marvel's Spider-Man 2, scattare foto supereoiche con la Photo Mode non poteva che rientrare a pieno diritto nel novero delle attività da svolgere per immergersi completamente nella lore e nell'esperienza offerta dal kolossal Insomniac.

I tantissimi strumenti fotografici integrato in questa modalità consentono agli emuli di Peter e Miles di immortalare i momenti più emozionanti della storia, le animazioni più spettacolari dei protagonisti e gli scorci più belli di New York.

Servendosi dell'apposita scorciatoia nel menù di gioco, Marvel's Spider-Man 2 trasforma il DualSense in una vera e propria estensione della macchina fotografica digitale, dandoci l'accesso a decine di opzioni e funzionalità da modificare e attivare in base alle proprie necessità.

Il ventaglio di strumenti accessibili dalla Photo Mode di Spider-Man 2 è semplicemente incredibile e spazia dalla modifica dell'illuminazione dinamica all'inclinazione dell'inquadratura, per poi toccare aspetti come la scelta dei costumi sbloccati, dei singoli parametri tecnici dell'obiettivo virtuale e degli immancabili filtri, cornici e adesivi in stile fumetto.