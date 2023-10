Marvel's Spider-Man 2 primo in UK ma vende meno di God of War Ragnarok in formato fisico

Marvel's Spider-Man 2 è stato il gioco più venduto in Gran Bretagna la scorsa settimana, relativamente alle vendite fisiche. Si tratta del quarto miglior lancio dell'anno in UK dietro a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy.

Tuttavia, le vendite fisiche di Marvel's Spider-Man 2 sono più basse del 20% rispetto a quelle di God of War Ragnarok (uscito a novembre 2022) e "significativamente più basse" di quelle del primo Marvel's Spider-Man, uscito nel 2018 su PC. Tuttavia, c'è da segnalare che rispetto a cinque anni fa, il mercato digitale ha subito una forte accelerata a discapito delle vendite fisiche.

Al momento i dati delle vendite digitali non sono noti e bisogna dunque attendere il quadro completo prima di giungere ad una conclusione affrettata. Al momento l'unica certezza è che Marvel's Spider-Man 2 debutta al numero uno in UK, seppur con vendite fisiche più basse rispetto a quelle del blockbuster autunnale Sony dello scorso anno e al primo Marvel's Spider-Man, anche se ribadiamo, i due contesti sono profondamente diversi.

La base installata delle due piattaforme (PS4 e PS5) è differente, così come lo sono le condizioni di mercato attuali, dove il digitale predomina sul fisico in molti mercati occidentali.