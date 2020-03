Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel 2021 su PS5, sarà annunciato questa estate? Rumor

Su Reddit è comparso un post con nuovi presunti dettagli su Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5, titolo non ancora annunciato che ma secondo il leaker autore del messaggio potrebbe essere svelato molto presto.

Nello specifico si parla di un lancio previsto per la Holiday Season 2021, probabilmente a settembre esattamente come l'originale Spider-Man per PS4, l'annuncio dovrebbe arrivare questa estate anche se non sono state fornite tempistiche precise in merito. Il gioco dovrebbe essere completamente single player senza alcun supporto per la co-op o il multiplayer, tra le ambientazioni si parla del Queens e di Brooklyn con setting invernali, la storia dovrebbe svolgersi indicativamente 5/6 mesi dopo gli eventi narrati in Marvel's Spider-Man.

Il leaker svela anche alcuni personaggi che compariranno nel gioco tra cui Harry Osborn, Eddie Brock, Carnage e Mysterio, inoltre Miles dovrebbe essere giocabile in alcune sezioni. Si parla anche di nuove meccaniche di gioco legate in particolar modo alla ragnatela. Il reveal di Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe avvenire nei prossimi mesi con numerose altre informazioni probabilmente in arrivo durante l'anno, non è chiaro al momento se il gioco sia in fase di sviluppo solamente per PlayStation 5 o se uscirà anche su PS4 e PS4 PRO, anche l'esistenza stessa del progetto è attualmente non confermata.