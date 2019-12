Marvel's Spider-Man 2 uscirà su PS5 a Natale 2021?

È passato poco più di un anno dal lancio di Marvel's Spider-Man, titolo con l'amichevole supereroe che ha gettato le basi per un nuovo universo originale. Il gioco ha ottenuto un successo strepitoso, e non stupisce affatto che siano in tanti i giocatori desiderosi di volteggiare nuovamente tra i grattacieli di New York, ancor meglio se su PS5.

Sony ha già messo in chiaro che continuerà a investire nella serie, ma quanto dovremo attendere per un secondo capitolo? Meno di quanto pensiate, secondo Imran Khan di Kinda Funny Games. Il giornalista, durante il 249° episodio del Kinda Funny Gamescast, ha affermato che secondo lui Marvel's Spider-Man 2 salterà il lancio di PlayStation 5 fissato a Natale 2020, ma verrà pubblicato giusto in tempo per le festività natalizie del 2021, tra due anni esatti.

Dopodiché, in risposta ai suoi colleghi increduli, ha affermato: "So troppe cose su questo gioco, per cui non posso speculare troppo. Io credo che Marvel's Spider-Man 2 verrà pubblicato prima di quanto pensiamo". Secondo Khan, Insomniac Games s'è messa al lavoro sul sequel immediatamente dopo il lancio di Marvel's Spider-Man, avvenuto nel settembre dello scorso anno.

Se quanto affermato dovesse rivelarsi veritiero, allora il secondo capitolo arriverebbe sul mercato dopo una lavorazione di 3 anni, un tempo più che plausibile per il seguito diretto di un tripla A. In ogni caso, vi consigliamo di prendere tali dichiarazioni con le pinze, dal momento che Sony e Insomniac Games non si sono ancora espresse al riguardo, ed ufficialmente Marvel's Spider-Man 2 neppure esiste.