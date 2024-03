Marvel's Spider-Man 2: il velocissimo fast travel stava per essere rimosso dal gioco!

Una delle caratteristiche più apprezzate di Marvel's Spider-Man 2 è il fast travel, che ha sorpreso per la velocità con cui avviene: serve solo un secondo e poco più per effettuare il viaggio rapido in Marvel's Spider-Man 2. Ma l'acclamata feature ha rischiato di non essere implementata nel gioco completo.

Nel corso della GDC 2024 il Design Director Josue Benavidez ha infatti raccontato un retroscena sullo sviluppo del viaggio rapido e sulle difficoltà inizialmente incontrate da Insomniac Games nell'inserirlo all'interno dell'ultimo Marvel's Spider-Man per PlayStation 5. "Stavamo lavorando a questo nuovo viaggio rapido, che era tra le nuove feature che preferivo, ma al tempo stesso rompeva totalmente il gioco", spiega Benavidez. La principale preoccupazione di Insomniac era il fatto che un fast travel così sofisticato come quello poi visto nel gioco definitivo avrebbe spinto i fan a usarlo con costanza a causa anche delle grosse dimensioni della mappa di Marvel's Spider-Man 2, studiata per favorire l'esplorazione tra numerose attività collezionabili ed eventi casuali da scoprire.

"Il fast travel si stava rivelando così dannoso che a un certo punto abbiamo anche considerato l'idea di cancellarlo oppure di posticipare il suo sblocco al momento in cui i giocatori finivano il gioco. Ma alla fine ho capito che il problema non era il viaggio rapido, ma era invece la struttura del gioco stesso", ha aggiunto Benavidez. Insomniac ha dunque ripreso in mano il design della mappa e lo ha rielaborato in modo così da spingere i giocatori ad esplorare ogni angolo di New York anche con la presenza del fast trailer, alla fine implementato nella versione definitiva.

Sempre a proposito di feature, lo scorso 7 marzo Insomniac ha aggiunto il New Game Plus in Marvel's Spider-Man 2, permettendo così ai giocatori di poter finalmente ricominciare l'avventura senza perdere tutti i progressi registrati in precedenza.

