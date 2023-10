Marvel's Spider-Man 2 venderà 6.2 milioni di copie al lancio per un insider

Quanto venderà Marvel's Spider-Man 2 al lancio? L'insider e leaker Millie A è la prima a fornire una previsione di vendita, parlando di una stima di 6.2 milioni di copie distribuite al lancio. Obiettivo possibile? Sicuramente alla portata di un franchise di successo come Spider-Man.

Marvel's Spider-Man 2 porta sulle spalle il peso di salvatore della stagione autunnale di Sony, di fatto il nuovo gioco dell'Uomo Ragno è il gioco di Natale di PlayStation per il 2023, come lo scorso anno lo è stato God of War Ragnarok, titolo che ha venduto oltre undici milioni di copie in un mese.

E' difficile ipotizzare quanto possa vendere Marvel's Spider-Man 2 tenendo conto che il primo Marvel's Spider-Man ha superato quota venti milioni di copie mentre Marvel's Spider-Man Miles Morales ha piazzato oltre 3.3 milioni di copie nei primi giorni di commercializzazione, su due piattaforme diverse però (PS4 e PS5).

L'ultima grande esclusiva PlayStation 5, Final Fantasy 16, ha venduto 3 milioni di copie al lancio, Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe riuscire a superare questa cifra con un grande slancio iniziale, aumentando anche le vendite di PlayStation 5 durante la stagione natalizia. In attesa del lancio previsto per il 20 ottobre, vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5.