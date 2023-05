Marvel's Spider-Man 2: Venom, Kraven e Lizard, tutti i personaggi confermati

Il PlayStation Showcase di maggio 2023 si è concluso con un nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2, che attraverso un lungo filmato ci ha offerto tantissime sequenze non solo narrative ma anche di gameplay, oltre a rivelare la presenza di ulteriori personaggi all'interno dell'avventura.

Basandoci su quanto mostrato fin qui da Insomniac Games, ecco di seguito l'elenco dei personaggi confermati per Marvel's Spider-Man 2, da quelli effettivamente mostrati agli altri citati o la cui presenza sembra praticamente sicura:

Spider-Man/Peter Parker

Spider-Man/Miles Morales

Venom

Harry Osborn

Kraven

The Lizard/Curt Connors

Ganke Lee

In aggiunta, sul monitor dei bersagli selezionati da Kraven, visibile nel trailer, compaiono ulteriori personaggi quali Black Cat, Prowler, Wraith, Shocker, Tombstone e Taskmaster, che dunque dovrebbero tutti avere un ruolo all'interno del gioco. Seppur ancora da confermare, non è assolutamente da escludere la presenza di altri importanti personaggi del primo gioco, come Mary Jane e Norman Osborn, oltre alla possibile comparsa di buona parte dei Sinister Six e di Kingpin.

Con l'avvicinarsi dell'uscita del gioco (a tal proposito Insomniac Games ha assicurato che la data di Marvel's Spider-Man 2 verrà rivelata a breve), è molto probabile che il cast del gioco si delinei in maniera ancora più chiara, magari anche con l'aggiunta di personaggi finora mai citati o mostrati nella serie. Non resta che attendere dunque le prossime novità ufficiali.