Marvel's Spider-Man 2 è vera next gen? DF studia il video gameplay del PS Showcase

Il video gameplay di Marvel's Spider-Man 2 dal PlayStation Showcase non poteva che essere al centro di una 'analisi tecno-ludica' di Digital Foundry: il collettivo di giornalisti ha studiato nel dettaglio ogni aspetto grafico e tecnologico emerso nel trailer che ha chiuso l'ultimo evento di Sony.

Pur consapevole del fatto che la versione mostrata di Marvel's Spider-Man 2 non sia ancora quella definitiva, il team di DF ha potuto passare sotto la propria lente d'ingrandimento molti degli elementi grafici, ludici e prettamente contenutistici che ritroveremo nella versione finale dell'attesissima avventura a mondo aperto destinata ad approdare in esclusiva su PlayStation 5 entro la fine del 2023.

Stando a quanto emerso dai test di Digital Foundry, l'abbandono della passata iterazione di console PlayStation ha consentito a Insomniac Games di operare tantissime migliorie e ottimizzazioni che, pur non dando l'impressione complessiva di un vero e proprio 'balzo generazionale', mirano comunque a concretizzarsi in un'esperienza compiutamente next gen.

Dall'utilizzo del Ray Tracing nella gestione dei riflessi all'aumento sensibile dei modelli poligonali e della definizione delle texture e che mappano i grattacieli di New York, ogni aspetto del comparto grafico di Spider-Man 2 concorre a plasmare un prodotto estremamente solido sia dal punto di vista artistico che puramente grafico.

L'approccio cinematografico adottato da Insomniac per dare vita alle sequenze più spettacolari, sempre a detta di DF, contribuisce a rendere ancora più incredibile il 'colpo d'occhio' offerto da un'opera che si appoggia ai capitoli precedenti per evolverne l'esperienza visiva in ogni ambito. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Marvel's Spider-Man 2 e il passo in avanti in chiave next-gen promesso da Insomniac Games a tutti gli appassionati del 'supereroe di quartiere' preferito degli utenti PlayStation 5.