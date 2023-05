Marvel's Spider-Man 2: la versione mostrata al PlayStation Showcase non è definitiva

James Stevenson è intervenuto su Twitter per rispondere a una domanda legata a Marvel's Spider-Man 2: il gameplay trailer del PlayStation Showcase è tratto da una build definitiva del gioco oppure no?

La risposta è no, dunque quanto abbiamo visto la scorsa settimana è possibile di ampi miglioramenti, del resto il gioco è ancora in fase di sviluppo e non ha una data di uscita fissata, sebbene Sony abbia più volte dichiarato che il sequel di Marvel's Spider-Man uscirà entro la fine dell'anno.

Insomniac Games ha dunque ancora qualche mese di tempo per apportare tutti i ritocchi che ritiene necessari e in virtù di questo anche il comparto tecnico potrebbe subire delle modifiche. In questi giorni ha tenuto banco il caso pozzanghera di Marvel's Spider-Man 2 ma come detto trattandosi di una build non definitiva, c'è spazio di manovra per migliorare questo e altri aspetti della produzione.

Il gameplay trailer di Marvel's Spider-Man 2 ha superato 15 milioni di visualizzazioni in poche ore, a conferma dell'hype che circonda il nuovo videogioco dell'Uomo Ragno. Come detto, Marvel's Spider-Man 2 non ha ancora una data di uscita ma Insomniac Games conferma che la scopriremo presto... noi speriamo di saperne di più a giugno o comunque durante l'estate.