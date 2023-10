Marvel's Spider-Man 2, il viaggio rapido sorprende: poco più di 1 secondo per effettuarlo

I caricamenti di Marvel's Spider-Man 2 sono così fulminei che alcuni credono ci sia dietro qualche trucco. In realtà, la funzione di viaggio rapido - che effettivamente è più rapido che mai - è semplicemente sbalorditiva per i tempi che impiega.

Come descritto nel video di IGN sul proprio profilo Twitter/X, il viaggio rapido nel secondo episodio delle avventure dell'Uomo Ragno firmate Insomniac può impiegare anche solo 1,33 secondi per compiersi. Al giocatore basterà selezionare dove andare nella mappa di New York e vi sarà trasferito quasi in un battito di ciglia.

Le transizioni avvengono in maniera fluida e repentina, così come il passaggio da Peter Parker a Miles Morales, i due arrampicamuri del gioco. Dopo aver sbloccato il viaggio rapido nel gioco, per avviarlo occorre prima tenere premuto il tasto Triangolo per qualche secondo, ragion per cui alcuni hanno pensato che fosse un pretesto per mascherare un qualche tipo di schermata di caricamento. La questione è stata poi chiarita da Insomniac.

La stessa IGN, nel suo video, esalta le meraviglie tecniche di Marvel's Spider-Man 2, apprezzandone la fluidità, la stabilità dei 60 FPS in modalità Prestazioni, i tempi di caricamento quasi istantanei fra un eroe e l'altro, nonché l'incredibile rapidità del viaggio veloce.

Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre 2023 in esclusiva su PlayStation 5. Adesso non resta che aspettare che l'uscita del gioco arrivi con la stessa rapidità dei suoi caricamenti.