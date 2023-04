Marvel's Spider-Man 2 sempre più vicino? L'attore di Peter Parker ha concluso il mocap

Sebbene Sony continui a mantenere un misterioso silenzioso sull'argomento Marvel' Spider-Man 2, i numerosi rumor che si sono susseguiti nel corso dei mesi lasciano intendere che lo sviluppo del titolo negli studi di Insomniac Games stia procedendo liscio come l'olio, con Jason Schreier che si dice certo di un'uscita a settembre su PS5.

Ad alimentare le speranze che l'amichevole spiderman di quartiere farà presto il suo ritorno su PlayStation 5, è questa volta lo stesso Yuri Lowenthal, l'attore che interpreta Peter Parker all'interno della trasposizione videoludica ad opera di Insomniac.

Nel corso di una sessione Ask Me Anything tenutasi su reddit riguardo ad un altro titolo, Homestead Arcana (nel quale veste i panni di Huckleberry the Cat), Lowenthal ha trovato il tempo di rispondere ad una domanda inerente Marvel's Spider-Man 2, rivelando che le sue sessioni di motion capture sono ad oggi terminate. Considerando che stiamo parlando del protagonista assoluto del gioco, possiamo intuire che i lavori siano davvero a buon punto in casa Insomniac.

L'ipotesi più plausibile al momento vede Marvel's Spider-Man 2 presente al vociferato PlayStation Showcase che Sony terrà all'inizio dell'estate, poco prima del classico periodo E3 (sebbene quest'ultimo sia stato cancellato quest'anno). Anche il doppiatore di Venom si era lasciato scappare la possibile finestra di lancio di Spider-Man 2, ma naturalmente sarà meglio attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali di Sony.