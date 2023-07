Marvel's Spider-Man 2: un video confronta i volti dei protagonisti con quelli del prequel

A distanza di qualche ora dalla pubblicazione dello spettacolare story trailer di Marvel's Spider-Man 2 con Venom, ecco che arrivano i primi filmati realizzati dai fan per sottolineare come si sono evoluti alcuni personaggi dal primo al secondo capitolo.

Come avrete quasi sicuramente notato osservando il trailer pubblicato da Sony durante la scorsa notte, i volti di Peter Parker, Miles Morales e Mary Jane Watson hanno subito un'evoluzione. Ad essere pignoli, si tratta del secondo cambiamento per i personaggi, che già in occasione del lancio di Marvel's Spider-Man Remastered hanno subito importanti modifiche (in primis il protagonista, profondamente diverso da una versione all'altra).

Questa volta si ha una situazione inversa, visto che Peter Parker è quello dei tre che meno è cambiato e le variazioni si possono notare esclusivamente per il balzo grafico che c'è tra i due giochi. Discorso diverso è per il 'secondo' Spider-Man e MJ, che hanno sì tratto vantaggio dalle migliorie grafiche ma sono anche stati modificati per avere una resa più realistica. Di tutti, forse il più grande cambiamento riguarda il taglio di capelli di Miles, che conferisce al ragazzo un look più maturo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'approfondita analisi dell'ultimo trailer di Marvel's Spider-Man 2.