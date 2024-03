Marvel's Spider-Man 2: il video sulla GOTY Edition celebra il lancio del New Game Plus

Preannunciato dai curatori del PS Blog nelle scorse settimane, l'arrivo dell'Update di Marvel's Spider-Man 2 con il New Game Plus si concretizza quest'oggi 7 marzo su PlayStation 5, con tanto di aggiunte, migliorie e ottimizzazioni varie per l'avventura free roaming di Insomniac Games.

Il pacchetto contenutistico confezionato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios con l'aggiornamento che porta l'odissea di Peter Parker e Miles Morales alla versione 1.002 offre a Sony l'opportunità di 'inaugurare' la Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man 2, in omaggio alle nomination e ai premi ricevuti da Insomniac Games.

Il piatto forte dell'update gratuito della GOTY Edition di Spider-Man 2 è ovviamente rappresentato dalla modalità Nuova Partita +, grazie alla quale è possibile riaffrontare tutte le missioni del gioco ad un livello di difficoltà maggiore e senza perdere i costumi, le abilità e tutti gli altri potenziamenti e collezionabili sbloccati nella cosiddetta 'prima run'.

A fare compagnia al New Game Plus ci pensano poi tutta una serie di elementi sbloccabili, dai livelli Ultimate agli stili dorati passando per i costumi Gala Infernale per Peter e Miles firmati da Russell Dauterman e Bernard Chang. Nell'aggiornamento trovano spazio anche degli interventi per l'accessibilità, come la descrizione audio completa e la funzione di lettura dello schermo, oltre a delle modifiche alla Modalità Foto di Marvel's Spider-Man 2 che introducono la modifica dell'ora del giorno per scattare immagini ancora più suggestive.