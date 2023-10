Marvel's Spider-Man 2: un video mostra tutti i costumi di Peter e Miles

Avete appena iniziato a giocare la nuova avventura di Miles Morales e Peter Parker ma morite dalla voglia di scoprire quali sono tutti i costumi presenti in Marvel's Spider-Man 2? Ecco un video che li mostra tutti, dal primo all'ultimo.

In occasione del day one dell'esclusiva PlayStation 5 ad opera di Insomniac Games, qualcuno ha deciso di pubblicare un lungo filmato che mostra la schermata di personalizzazione dei personaggi con tutte le tute sbloccate, così che i giocatori possano scoprire in anticipo quali saranno gli elementi cosmetici con cui modificare l'aspetto dei due protagonisti. Si va dai costumi di base a quelli più avanzati, passando per le varianti, una novità assoluta di Marvel's Spider-Man 2 che permette di alterare la colorazione di specifici costumi.

Per ovvie ragioni, vi invitiamo a non guardare il video se non volete anticipazioni sulla componente narrativa del gioco, poiché alcune delle tute che si possono vedere nel filmato potrebbero contenere spoiler sulla trama e sui nemici che i due arrampicamuri affrontano nel corso del titolo. Insomma, siete avvisati.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato ai costumi dell'esclusiva PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di Marvel's Spider-Man 2 a cura di Giuseppe Arace.