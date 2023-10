Marvel's Spider-Man 2: in video i primi 21 minuti della nuova esclusiva PS5

Nel mentre in rete non si fa che discutere dei caricamenti istantanei di cui può fregiarsi Marvel's Spider-Man 2, il canale YouTube di IGN.com ci propone la visione dei primi 21 minuti di gameplay tratti dal nuovo action-adventure supereroistico curato da Insomniac Games.

Naturalmente in molti preferiranno attendere le poche ore che ci separano dal debutto del gioco, ma se proprio non riuscite a trattenere l'attesa potete dare uno sguardo a 21 minuti di gameplay di Marvel's Spider-Man 2 tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura. Come spiega IGN.com, il video è stato catturato in modalità Grafica, il che significa che il gioco punta a una risoluzione nativa di 4K a 30 fps con la migliore grafica possibile che il gioco ha da offrire agli utenti PlayStation 5.

In termini di contenuti, il video gameplay mostra la cutscene di apertura del gioco, seguita dalle prime fasi esplorative nell'open world, dalle apparizioni dei villain che affronteremo durante lo svolgersi dell'arco narrativo e dai conseguenti spettacolari scontri a cui prenderemo parte.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile a partire da domani, venerdì 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel's Spider-Man 2.