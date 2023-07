Marvel's Spider-Man 2: tutti i villain già confermati

Sono ben tre i mesi che ancora ci separano dal lancio di Marvel's Spider-Man 2, ma la campagna marketing è già entrata nel vivo. Grazie ai trailer pubblicati finora e alle varie interviste rilasciata da Insomniac Games, possiamo già stilare una lista provvisoria dei villain che Peter Parker e Miles Morales saranno chiamati a fronteggiare. Pronti?

Venom

Primo villain ad essere stato confermato ufficialmente (è apparso per la prima volta nel trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 del 9 settembre 2021), Venom rivestirà quasi sicuramente un ruolo di primo piano. Se proprio vogliamo dirla tutta, la sua presenza veniva data per scontata da un bel po' di tempo ormai, essendo stata anticipata già nei titoli di coda di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Alla luce di quelle scene, molti fan ritengono che il corpo abitato dal simbionte sia quello di Harry Osborn, e non quello del più noto Eddie Brock. Insomniac Games potrebbe dunque aver scelto di percorrere un'altra strada nel suo personalissimo universo dell'Uomo Ragno. A tal proposito gustatevi il nostro speciale su Venom, protagonista indiscusso del recente trailer di Marvel's Spider-Man 2 mostrato al Comic-Con di San Diego.

Kraven il Cacciatore

Presentatosi ai videogiocatori nel trailer del PlayStation Showcase del 24 maggio 2023, Kraven il Cacciatore è uno spietato cacciatore di trofei alla continua ricerca di prede ambite. Non sorprende dunque vederlo a New York, una metropoli abitata da numerosi villain e, soprattutto, da ben due Spider-Man. Difficile immaginare una caccia più entusiasmante di questa... Tra le nostre pagine trovate anche un approfondimento sulla storia editoriale di Kraven il Cacciatore.

Lizard

Presentatosi nello stesso trailer di Kraven, Lizard è l'alter ego del dottor Curtis Connors, un villain che tormenta Spider-Man fin dal suo debutto nel mondo dei fumetti. Genetista di grande fama, inizia a studiare i rettili nel tentativo di mettere a punto un siero in grado di fargli ricrescere il braccio destro, perduto in un'esplosione durante la guerra del Vietnam. Sebbene all'inizio abbia ottenuto il successo sperato, in breve tempo il siero dà adito ad un effetto collaterale trasformandolo in una grande lucertola umanoide. Nei trailer di Insomniac Games appare sempre più grosso ogni volta che cambia pelle.

Norman Osborn



Non poteva certamente mancare all'appello Norman Osborn, sindaco di New York City e proprietario della Oscorp che con le sue macchinazioni si è rivelato un personaggio chiave del primo capitolo, mettendo di fatto in moto tutti gli eventi. Nell'universo di Insomniac Games Norman è ancora un rispettabile uomo d'affari e politico, ma in molti s'aspettano di vederlo nei panni di Green Goblin.

Un teoria tutt'altro che campata in aria, in ogni caso, lo vede in realtà nelle vesti di Venom. Il motivo? Nel finale del primo capitolo è possibile notare il simbionte intrappolato nella vasca raggiungere la mano di Norman, poggiata sulla superficie del contenitore e tesa verso suo figlio. E se il Venom di Insomniac Games fosse proprio Norman Osborn?

Wraith

Wraith non è propriamente una villain, sarebbe più corretto definirla un'anti-eroina che dispensa giustizia con metodi ben poco ortodossi. Altri non è che l'alter ego di Yuriko Watanabe, capitano della polizia di New York che riveste un ruolo di primo piano nell'espansione La città che non dorme mai di Marvel's Spider-Man. Gli eventi che hanno portato all'assassinio della sua squadra per mano di Hammerhead l'hanno segnata nel profondo, fino a spingerla a vestire i panni di Wraith. Lo spettro è comparso in qualità di "preda" sul tablet di Kraven il Cacciatore, più precisamente nel trailer del 24 maggio già linkato sopra. C'è anche chi giura d'averlo intravisto avvolto dalle fiamme nel trailer di Marvel's Spider-Man 2 del Comic-Con. La verità è che non abbiamo ancora potuta vederla chiaramente in-game, e non vediamo l'ora che arrivi questo momento.