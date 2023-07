In Marvel's Spider-Man 2 visiteremo casa di zia May e altri luoghi iconici Marvel

Oltre ad averci condiviso maggiori informazioni sul fondamentale ruolo che Kraven ricoprirà nella storia di Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games fornisce ulteriori dettagli sull'esclusiva PlayStation 5 in arrivo il 20 ottobre su PlayStation 5.

In occasione del Comic-Con di San Diego, Insomniac Games ha riconfermato che nei panni di Peter Parker e Miles Morales potremo volteggiare tra gli edifici del Queens, ed ha anche rivelato che potremo visitare casa di zia May e "altri punti di riferimento Marvel" particolarmente iconici.

"Non solo c'è più spazio in cui muoversi durante il gameplay, quindi con molti più posti da visitare, ma ci sono anche alcuni punti di riferimento Marvel davvero fantastici e luoghi iconici di New York. Ad esempio, so che nel Queens tutti avrebbero voluto visitare casa di zia May e magari vedere dove vive Peter. So che molti fan volevano interagire con questo spazio, quindi poter entrare e vedere dove vive è incredibile".

Insomniac ha anche rivelato una nuova concept art della casa di zia May, una piccola anteprima di come apparirà nel gioco. Ovviamente rimane da scoprire a quali eventi farà da sfondo questa ambientazione particolarmente importante per Peter Parker e in generale il franchise di Spider-Man.

In attesa del debutto dell'esclusiva PS5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2.