Marvel's Spider-Man 2, volete Daredevil? Restate sintonizzati, dice Insomniac

È ormai chiaro che lo spider-verso di Insomniac Games non include solamente i due ragnetti e i loro più cari amici ed acerrimi nemici, ma anche altri personaggi della casa delle idee. In Marvel's Spider-Man 2, tra gli altri, ci sono espliciti riferimenti ai Fantastici 4 e al Doctor Strange, oltre che all'avvocato Matt Murdock.

Se siete degli appassionati della Marvel e delle sue opere multimediali, allora non dovrebbe esserci bisogno di spiegarvi chi è Matt Murdock, l'identità civile di Daredevil, celebre supereroe non vedente che, esattamente come Spider-Man, opera a New York City. Dopo essere stato menzionato nel primo videogioco della serie (mediante una targa dello studio legale Nelson & Murdock), il personaggio ha trovato un piccolissimo spazio anche in questo seguito, più precisamente al termine delle missioni di Sandman. Non staremo a descrivervi il riferimento, poiché potreste aver voglia di scoprirlo da soli, vi basti sapere che Matt Murdock è lì fuori da qualche parte nello spider-verso di Insomniac. Tra l'altro, in Marvel's Spider-Man 2 la targa citata poc'anzi è ancora presente, tuttavia non presenta il nome Nelson & Murdock, suggerendo che lo studio potrebbe essersi spostato.

Ma veniamo al succo della questione. Nel corso dell'ultima puntata del podcast Beyond di IGN USA, il Senior Creative Director è stato chiamato ad offrire delle delucidazioni in merito al personaggio di Daredevil. Il creativo, prevedibilmente, è rimasto sul vago, ma ha anche invitato gli ascoltatori a "restare sintonizzati", lasciando intendere che in futuro il diavolo di Hell's Kitchen potrebbe ottenere uno spazio ben maggiore. Ciò ha aperto le porte a molteplici speculazioni sulla possibile comparsa di Daredevil, che potrebbe avvenire con un semplice cameo (in stile Spider-Man: No Way Home, per intenderci) o con una parte più ampia, magari in un futuro DLC di Marvel's Spider-Man 2.

La speranza, chiaramente, è quello di vederlo a lungo sullo schermo, magari come partner in una missione dei due ragnetti - magari di notte, in un vicolo malfamato, mentre prende a ceffoni dei criminali. D'altronde è la stessa Insomniac Games ad alimentare queste speranze, avendo confermato che il suo universo è ancora in divenire: parlando con Kinda Funny, Intihar ha anche svelato che Marvel's Wolverine è ambientato nello stesso universo di Marvel's Spider-Man, denominato Terra-1048. Insomma, abbiamo come l'impressione che ne vedremo delle belle in futuro!