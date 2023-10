Marvel's Spider-Man 2 vs Final Fantasy 16: qual è la tua esclusiva PS5 preferita del 2023?

Marvel's Spider-Man 2 e Final Fantasy 16 sono due delle esclusive PlayStation 5 che nel 2023 sono state al centro dell’attenzione. Entrambi con un forte orientamento alla componente action, pur distinguendosi per genere (gioco di azione-avventura e gioco di ruolo action), entrambi hanno confezionato un’esperienza di gioco che si è fatta ricordare.

I due giochi, sviluppati rispettivamente da Insomniac e da Square-Enix, condividono un’impronta narrativa dal forte taglio cinematografico. Sia le avventure dei due Spider-Man nei distretti di New York che l’epopea di Clive Rosfield nella sua strada verso la vendetta offrono una trama con numerosi misteri da svelare e interessanti colpi di scena da scoprire.

L’esclusiva PlayStation 5 con Peter Parker e Miles Morales (qui trovate la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2) viaggia sui binari tracciati dai suoi sequel precedenti, ma estende l’universo dell’Uomo Ragno con nuove aree da esplorare e, soprattutto, nuovi modi per farlo.

Il viaggio rapido da un luogo all’altro, la possibilità di dondolare fra i grattacieli della Grande Mela, gli inseguimenti al cardiopalma…tutto viene migliorato con nuove opzioni di traversata, tra cui spiccano soprattutto le Ali di Ragnatela, con cui è possibile planare per i cieli di New York.

Il sistema di combattimento si arricchisce con la parata e, potendo comandare due eroi, possiamo cimentarci in mosse del tutto diverse, sperimentando stili di combattimento diversi e anche svolgere missioni dedicate all’uno o all’altro Spidey, accompagnati da un gameplay frenetico e appagante.

Anche la sedicesima fantasia finale (qui trovate la nostra recensione di Final Fantasy 16) condivide degli elementi di continuità con la saga a cui appartiene, ma spicca al contempo per la sua apprezzata atipicità sotto diversi aspetti.

Si tratta, infatti, di un’avventura in chiave dark fantasy, pensata per un pubblico adulto e sviluppata in un universo ricco di dettagli, traboccante di morte e bellezza. Per la prima volta nella storia della serie, introduce un sistema di combattimento full action che si discosta dalla più tradizionale battaglia a turni. Anche qui abbiamo combattimenti veloci, fatti di schivate, parate e contrattacchi, con abilità visivamente spettacolari da eseguire.

Oltre a un’impalcatura ludica dal ritmo sostenuto, sia Marvel’s Spider-Man 2 che Final Fantasy 16 hanno in comune una colonna sonora magistrale, che mescola epicità e nostalgia sulla scia di due storie destinate a regalarci una bella dose di adrenalina ed emozione. Quale esclusiva PS5 avete preferito fra le due?