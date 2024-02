Marvel's Spider-Man 2 vs God of War Ragnarok: qual è l'esclusiva Sony più venduta su PS5?

Tra giochi cross-gen e non, Sony ha pubblicato già diverse sue esclusive su PlayStation 5, alcune delle quali capaci anche di registrare grandi vendite. E' il caso nello specifico di Marvel's Spider-Man 2 e God of War Ragnarok, due tra le migliori produzioni disponibili sulla console di attuale generazione.

Ma quale delle due esclusive Sony è la più venduta su PS5? Attraverso l'ultimo report finanziario del colosso nipponico sappiamo con certezza che Marvel's Spider-Man 2 ha venduto 10 milioni di copie dal lancio avvenuto lo scorso 20 ottobre, rivelandosi uno dei giochi di maggior successo commerciale nella storia del colosso nipponico considerata anche la rapidità con cui l'opera Insomniac Games ha tagliato un simile traguardo.

Viene dunque spontaneo affermare che è proprio l'ultima avventura videoludica dell'Uomo Ragno ad aver raggiunto tale primato, tuttavia sull'ultimo God of War ci sono dei dubbi da tenere in considerazione: negli scorsi mesi è stato confermato che God of War Ragnarok ha venduto 15 milioni di copie dal lancio avvenuto nel novembre del 2022. Ci sono però due aspetti da tenere in conto: il primo è che tali numeri sono aggiornati al novembre del 2023, e non ci sono per ora dati più recenti relativi al 2024. In secondo luogo, le 15 milioni di copie sono una somma di quanto totalizzato non solo su PS5 ma anche su PS4, con Sony che non ha rivelato nello specifico le performance del gioco distinte a seconda della piattaforma. Non è dunque da escludere che il grosso delle copie di God of War Ragnarok sia stato piazzato su PS5, che potrebbe dunque aver venduto anche più di Marvel's Spider-Man 2 fino a questo momento. In ogni caso sembra sicuro: sono loro due le esclusive Sony più vendute su PS5.

Per quanto riguarda altri giochi per la console PlayStation di attuale generazione, Ratchet & Clank Rift Apart è arrivato a quota 3,97 milioni di copie mentre Final Fantasy XVI di Square Enix è ufficialmente a 3 milioni. Il remake di Demon's Souls ha totalizzato 1,4 milioni di copie, sebbene nel suo caso i dati non vengono aggiornati dal 2021.