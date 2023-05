Marvel's Spider-Man 2 vs Remastered: il confronto di ElAnalistaDeBits, ci sono migliorie?

A poche ore dalla presentazione del gameplay di Marvel's Spider-Man 2 poteva forse mancare un video del nostro caro ElAnalistaDeBits? Ovviamente no e il celebre canale YouTube si presenta in prima fila con un video confronto fresco fresco tra i due giochi di Insomniac Games.

Il confronto è tra Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Spider-Man Remastered per PlayStation 5, il video mette in risalto le numerose migliorie estetiche del sequel, che può contare certamente su un comparto tecnico più avanzato rispetto al predecessore.

I miglioramenti riguardano il livello di dettaglio degli edifici, la draw distance aumentata, inoltre ElAnalista sottolinea la possibile presenza del ciclo giorno/notte, anche se su questo aspetto ci sono ancora dei dubbi. La velocità di movimento di Spider-Man sembra aumentata e ovviamente non mancano migliorie ai modelli poligonali, ai volti dei personaggi, alle ombre e al sistema di illuminazione, in particolare i riflessi sembrano ora più realistici, così come l'acqua.

Tecnicamente parlando dunque Marvel's Spider-Man 2 sembra fare la sua figura in questa prima presentazione, anche se non mancano i commenti che parlano di downgrade rispetto a quanto promesso da Insomniac Games, come spesso accade in questi casi.

Marvel's Spider-Man 2 sarà pura next-gen, promette Insomniac, tra pochi mesi potremo mettere le mani sul gioco e potremo quindi scoprire se queste dichiarazioni corrispondono al vero.