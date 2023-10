Marvel's Spider Man 2 vs Spider-Man 1: tre differenze tra i due giochi Insomniac

Marvel's Spider-Man 2 raccoglie l'eredità del suo acclamato predecessore e, facendo tesoro dell'esperienza e dei feedback acquisiti dal passato, estende l'universo di gioco e migliora alcune delle meccaniche legate al gameplay. Scopriamo tre differenze di questo secondo capitolo rispetto al primo Marvel's Spider-Man.

Scambio fra i protagonisti

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, in questo secondo capitolo potremo passare il comando da Peter Parker a Miles Morales. Alternare i due Ragnetti è una prerogativa di questo secondo episodio. Le missioni secondarie completabili sono divise in base ai protagonisti e, nonostante lo scambio fra i due sia asservito ai ritmi e alle esigenze della trama, attività come la liberazione dei covi di Kraven o il ritrovamento di ricordi di Sandman potranno essere compiute da entrambi.

Combattimenti più veloci

Marvel's Spider-Man 2 eredita il combat system del suo predecessore e lo amplia con ritmi ancora più frenetici e azione allo stato puro. Le battaglie si spostano su un ulteriore livello e alle meccaniche già esistenti si unisce quella della parata. Bloccare gli assalti nemici può destabilizzarli e garantirci un'utile finestra entro cui sfruttare la vulnerabilità avversaria. In più i vari costumi di Marvel's Spider-Man 2 attivano tecniche a disposizione dei protagonisti, con abilità che cambiano in base a chi dei due stiamo adoperando.

Viaggio ancora più rapido

Contrariamente al primo episodio, l'attraversamento della città in Marvel's Spider-Man 2 sarà ancora più rapido. Oltre alla preesistente possibilità di dondolare da un grattacielo all'altro, peraltro acuita in velocità, potremo anche planare grazie alle Ali di Ragnatela. Con specifici elementi a schermo, come cerchi luminosi e tunnel ventosi, potremo sfrecciare in un lampo da una destinazione all'altra, in maniera estremamente soddisfacente e scenografica, esplorando ancora più agevolmente i territori in cui prenderà piede la nostra avventura.