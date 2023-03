Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine escono solo su PS5 o anche su PS4 e PC?

Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine sono i due prossimi grandi progetti di Insomniac Games: ma i due giochi usciranno solo su PlayStation 5 o arriveranno anche su altre piattaforme? Proviamo a capirlo, anche se al momento mancano dettagli in merito.

Partiamo con Marvel's Spider-Man 2 in uscita a settembre 2023 secondo un leak del doppiatore di Venom, Tony Todd. Il nuovo gioco dell'Uomo Ragno è attualmente previsto per l'autunno e dovrebbe uscire in tempo per la stagione natalizia, il lancio sembra essere programmato solo su PlayStation 5 e un debutto su PS4 appare decisamente improbabile.



Il 2022 ha visto quasi certamente la fine del supporto first party per la vecchia console Sony, con i lanci di Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, altri giochi PlayStation Studios di minor calibro potrebbero uscire su PS4 ma Marvel's Spider-Man 2 è quasi certamente una produzione only next-gen, più probabile invece un debutto su PC magari nel 2024 o 2025.



Situazione simile per Marvel's Wolverine in uscita presumibilmente nel 2024, solo su PlayStation 5 e magari in seguito su PC nel 2025 o 2026, in questo caso un lancio su PlayStation 4 appare impossibile al 100%, considerando che parliamo di un gioco che uscirà tra quasi due anni.