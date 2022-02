Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine quando si mostreranno? Non a breve, per Henderson

Sony ha cominciato alla grande questo 2022 lanciando sul mercato un'esclusiva del calibro di Horizon Forbidden West, alla quale tra pochi giorni seguirà Gran Turismo 7. I prossimi mesi appaiono altrettanto rosei, poiché quest'anno è atteso anche God of War Ragnarok.

I giocatori PlayStation possono stare tranquilli anche pensando a un futuro più lontano, dal momento che i Worldwide Studios sono in pieno fermento. Su tutti Insomniac Games, che sta lavorando a due prodotti di peso come Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine. La curiosità nei confronti dei due titoli è tanta, in special modo per il secondo, che vedrà Logan nei panni del protagonista. L'attesa, tuttavia, è ancora lunga: il secondo episodio di Spider-Man è previsto nel corso del 2023, mentre Wolverine una finestra di lancio non ce l'ha nemmeno, anche se sono in molti a puntare sul 2024.

Quando potremo vederli in azione? Probabilmente non molto presto. È di quest'opinione anche Tom Henderson, noto insider che ha dimostrato di essere molto ben informato sul mondo videoludico. Mentre commentava i rumor su un nuovo grande evento PlayStation presumibilmente previsto a marzo, Henderson ha espresso un parere personale affermando che probabilmente non vedremo nulla dei suddetti giochi fino alla seconda metà del 2022. Tra i due, quasi sicuramente, il primo a mostrarsi sarà Marvel's Spider-Man 2, ma il consiglio è quello di non aspettarsi nulla nel corso dell'evento di marzo e neppure nei mesi immediatamente successivi. Probabilmente, dopo il lancio di Gran Turismo 7, gli sforzi del marketing di Sony verranno convogliati verso God of War Ragnarok, che ricordiamo essere previsto per il 2022 ma ancora privo di una data d'uscita precisa.