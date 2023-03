Marvel's Spider-Man 2 avrà una nuova tecnologia per i dialoghi

Insomniac Games, tra i primi PlayStation Studios a lasciarsi del tutto alle spalle la vecchia generazione di console, ha già fatto vedere grandi cose su PS5 e sembra avere tutte le intenzioni di stupire anche con i suoi prossimi progetti, a partire da Marvel's Spider-Man 2.

È già stato confermato, ad esempio, che il nuovo gioco dei ragnetti includerà una nuova tecnologia per i dialoghi. A svelarlo è stato il Lead Engine Programmer Elan Ruskin durante una sessione livestream sul canale Twitch ufficiale di Insomniac dedicata al mestiere del programmatore. Lo sviluppatore ha chiaramente detto "abbiamo una tecnologia per i dialoghi molto bella in arrivo con il prossimo gioco", confermando dunque l'arrivo della novità già con Marvel's Spider-Man 2. Secondo noi ci sono inoltre serie possibilità che venga riproposta anche in Marvel's Wolverine, non solo per la vicinanza dei due titoli, ma anche perché in genere conquiste tecnologiche come queste non vengono accantonate da un progetto all'altro..

Purtroppo Ruskin non ha fornito indicazioni in merito al suo funzionamento, dunque per adesso non possiamo far altro che pazientare nell'attesa di saperne di più. Marvel's Spider-Man 2 arriverà sugli scaffali di tutto il mondo nel corso dell'autunno del 2023, ma si mostrerà senz'altro già nei mesi precedenti, con tutta probabilità anche durante l'imponente PlayStation Showcase che secondo Jeff Grubb avrà luogo prima dell'E3 di giugno. Più fumosi i piani per Marvel's Wolverine, che sembre secondo Grubb potrebbe non uscire prima del 2025.