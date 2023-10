Marvel's Spider-Man 2 e Black Panther: l'omaggio di Insomniac a Chadwick Boseman

Oltre all'omaggio di Insomniac a uno sviluppatore scomparso di Marvel's Spider-Man 2, nel nuovo kolossal supereroico in esclusiva PlayStation 5 c'è anche un toccante riferimento al compianto Chadwick Boseman, l'attore di Black Panther.

L'omaggio degli sviluppatori californiani dei PlayStation Studios all'attore statunitense scomparso nel 2020 conosciuto in tutto il mondo per le sue interpretazioni di Black Panther si riallaccia alla lore di Marvel's Spider-Man 2 per dare modo agli emuli degli arrampicamuri di ricordare l'amico e collega.

Il pensiero che Insomniac Games rivolge a Chadwick Boseman e alla sua eredità spirituale nel multiverso della Casa delle Idee prende spunto dal grande lavoro svolto dagli autori californiani nel realizzare i tanti costumi di Marvel's Spider-Man 2. Prima di proseguire, non mettiamo in guardia dal piccolo ma inevitabile spoiler legato alla progressione delle attività da dover necessariamente svolgere per poter accedere a questo particolare tributo.

Una volta raggiunto il livello 25, i giocatori possono sbloccare il costume di Spidey ispirato, appunto, al personaggio di Black Panther. Indossando questa tuta speciale nei panni di Miles Morales, basta recarsi all'Ambasciata nel Wakanda: l'interazione con la porta d'ingresso attiva un'animazione che vede il protagonista compiere il gesto di incrociare le braccia sul petto che caratterizza l'inequivocabile saluto wakandiano.

Prima di lasciarvi alla clip in calce alla notizia che mostra l'omaggio di Insomniac a Chadwick Boseman, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui segreti di Marvel's Spider-Man 2 e la guida per diventare Re di New York.