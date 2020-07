Marvel's Spider-Man in 20 poster esclusivi: arriva il volume ufficiale

Ritenuta una tra le migliori esclusive di PlayStation 4, Marvel's Spider-Man ha avvolto con le proprie ragnatele i cuori di moltissimi videogiocatori, conquistati dalla versione digitale di New York dipinta dal team Sony.

Non sorprende dunque che il mondo virtuale plasmato dai professionisti di Insomniac Games abbia ispirato la creazione di diverse produzioni artistiche, tra le quali spicca un interessante volume. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, la software house ha ufficialmente presentato una speciale raccolta cartacea di poster ispirati proprio a Marvel's Spider-Man. Nello specifico, l'edizione ne conterrà una ventina, tutti completamente inediti.



Il volume è attualmente già disponibile per l'acquisto nelle fumetterie degli Stati Uniti d'America. Per festeggiarne la pubblicazione, Insomniac Games ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale alcune immagini di anteprima: cosa ve ne pare? Purtroppo, al momento non sono disponibili informazioni legate ad un eventuale pubblicazione della raccolta anche in territorio europeo.



In attesa di eventuali aggiornamenti su questo fronte, ricordiamo che Insomniac Games sta lavorando a pieno regime su PlayStation 5, sulla quale approderanno sia Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ma anche il nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart, con il quale il team di sviluppo punta a mettere in evidenza tutte le potenzialità offerte dall'SSD a disposizione dell'hardware next gen di Sony.