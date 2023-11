Marvel's Spider-Man 3: chi sarà il protagonista? Parla Insomniac, ma occhio agli spoiler!

Nel corso di un'intervista concessa a Gizmodo da Ben Arfmann e Brittney Morris, il Narrative Director e la scrittice di Insomniac Games hanno preso spunto dal finale di Marvel's Spider-Man 2 per spiegare chi sarà il protagonista del prossimo capitolo della serie supereroica di Sony.

I due esponenti della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios entrano così nel merito dell'esperienza ludica e narrativa tratteggiata dall'ultima odissea ambientata nel multiverso della Casa delle Idee per spiegare, appunto, chi sarà l'arrampicamuri protagonista del prossimo videogioco della serie.

Senza approfondire 'eccessivamente' le dichiarazioni di Arfmann e Morris per non mostrare il fianco a pesanti spoiler sulla trama e sugli eventi conclusivi di Marvel's Spider-Man 2, ci limitiamo a riportare il passaggio in cui il Narrative Director e la scrittrice di Insomniac riferiscono che, d'ora in avanti, spetterà a Miles Morales difendere i cittadini di New York dalla minaccia rappresentata dai villain che vorranno seminare il caos e la distruzione all'ombra dei grattacieli della Grande Mela.

Si tratterà, quindi, di un vero e proprio 'passaggio di consegne' tra Peter Parker e lo stesso Miles, come ribadito da Ben Arfmann nel precisare successivamente come "sin da Marvel's Spider-Man 2 abbiamo sempre saputo che questa non sarebbe stata una storia tra 'mentore' e 'allievo', ma di due Spider-Men che sono incredibilmente bravi in quello che fanno. Durante lo sviluppo abbiamo spinto questo rapporto tra Peter e Miles in direzioni sempre nuove. Avevamo la certezza che avremmo reso un servizio sia a Peter che a Miles, raccontando una storia eccezionale per entrambi".

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.