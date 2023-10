Marvel's Spider-Man 3 si farà? Sarebbe un gioco 'epico', dice Insomniac

Marvel's Spider-Man 2 è disponibile soltanto da oggi, eppure già si discute di un possibile sequel della serie supereroistica che sta facendo la fortuna di Sony e Insomniac Games. Intervistato da Gamespot, il creative director Bryan Inthiar ha fugacemente accennato ad un possibile terzo capitolo (numerato) della serie.

Interpellato sull'argomento Inthiar non si è sbottonato più di tanto sull'argomento, tuttavia la sua replica, con tanto di parallelismo con il Marvel Cinematic Universe, non chiude affatto le porte ad un prosieguo della serie con Peter Parker e Miles Morales.

"Se Spider-Man 1 e Miles Morales fossero come il nostro Iron Man, e Spider-Man 2 fosse come il nostro Civil War, dove potremo andare logicamente da qui? Penso che sarebbe piuttosto epico. Ma, sai, vedremo un po'", le parole di Intihar. Vale la pena dare uno sguardo al video che trovate in apertura, poiché Intihar si rende protagonista di alcune espressioni facciali piuttosto sospette mentre si prende il suo tempo e sceglie attentamente le parole nel momento in cui si trova a parlare del futuro della serie.

Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales hanno venduto insieme la bellezza di 33 milioni di copie, e le aspettative di Sony per questo sequel sono ovviamente molto alte. Con un franchise di così grande successo, non ci sarebbe da stupirsi se Insomniac volesse realizzare un terzo capitolo della serie. Nel caso foste interessati ad approfondire l'ultimo episodio della serie action-adventure, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel' Spider-Man 2.