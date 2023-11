Marvel's Spider-Man 3 con Miles, Daredevil o Venom: quale futuro per la serie Insomniac?

Visto e considerato il successo incredibile ottenuto da Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5, è davvero improbabile che Sony e Insomniac Games si lascino sfuggire l'occasione di realizzare un terzo capitolo. Ma quali potrebbero essere i protagonisti di Marvel’s Spider-Man 3?

Daredevil - Matt Murdock

Ormai è chiaro: Matt Murdock è una presenza certa nell'universo creato da Insomniac Games e gli stessi sviluppatori l'hanno confermato tramite dichiarazioni ed easter egg. Dal momento che non sembrano esserci piani per espansioni in stile 'La città che non dorme mai', è molto probabile che l'avvocato più famoso del mondo supereroistico possa essere giocabile in un eventuale spin-off o terzo capitolo.

Venom - Harry Osborn

Sebbene il finale di Marvel's Spider-Man 2 lasci intendere il contrario, in molti pensano alla possibilità di un ritorno di Venom come figura centrale di un nuovo gioco. E se Harry Osborn dovesse rimettersi in sesto grazie al Simbionte (ce n'è giusto uno tra le mani di Cletus Cassidy, alias Carnage) e poi combattere contro suo padre, trasformatosi in Green Goblin per via dell'uso del Siero G? È improbabile, ma non sarebbe affatto male.

Silk - Cindy Moon

Nelle scene post-credit di Marvel's Spider-Man 2 scopriamo che la figlia del nuovo compagno di Rio Morales è Cindy Moon. In sostanza, con questa breve sequenza viene introdotto nell'universo di Insomniac Games anche Silk, una supereroina dotata di poteri molto simili a quelli di Peter Parker, visto che è stata morsa da un ragno della stessa tipologia. E se un eventuale sequel o spin-off fosse dedicato proprio a lei?

Spider-Man - Miles Morales

Tutti i personaggi di cui abbiamo parlato fino ad ora potrebbero far parte del futuro della serie, ma è molto più probabile che questi siano i protagonisti di uno spin-off in stile Marvel's Spider-Man Miles Morales. Se invece dobbiamo parlare della figura principale di un terzo capitolo, allora i dubbi sono ben pochi: Miles Morales sarà senza ombra di dubbio il protagonista di Marvel's Spider-Man 3. Con Peter Parker che ha deciso di appendere temporaneamente il costume al chiodo, è chiaro che sarà il giovane arrampicamuri a doversela vedere con la prossima minaccia, sebbene non si possa escludere che l'originale Uomo-Ragno possa avere una piccola parte nel racconto.

Insomma, i dubbi sul prossimo capitolo della serie principale sono pochi, ma ad incuriosire è soprattutto l'eventuale spin-off, poiché i personaggi tirati in ballo nell'ultimo episodio sono davvero tanti e per gli sviluppatori c'è l'imbarazzo della scelta.