Marvel's Spider-Man a 49 euro su Amazon, giochi Ubisoft in offerta per il Black Friday

In questo giovedì di metà ottobre vi segnaliamo alcune interessanti offerte videogiochi attive su Amazon.it, la prima dedicata a Marvel's Spider-Man e la seconda ai migliori videogiochi del catalogo Ubisoft.

Marvel's Spider-Man Offerta

Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 è ora in vendita a 49.62 euro in versione Standard, venduto e spedito da Amazon EU, questo vuol dire che potete approfittare della spedizione gratis per i membri Prime inoltre potrete sfruttare i buoni sconto Amazon che il noto sito di eCommerce ha offerto nei giorni scorsi in vista del Black Friday.

Giochi Ubisoft a sconto

La promozione sui giochi Ubisoft riguarda titoli come Assassin's Creed Origins, Rainbow Six Siege, Steep e Mario + Rabbids Kingdom Battle, solamente per citarne alcuni:

La promozione è valida solo per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che i giochi citati tornino ad essere in vendita a prezzo pieno.