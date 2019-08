Marvel's Spider-Man: annunciata la Game of the Year Edition, è già disponibile

A pochi giorni dalla notizia dell'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony, ecco che arriva un nuovo trailer che annuncia l'arrivo della Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man.

Come potete facilmente intuire, all'interno della confezione troverete non solo l'esclusiva PlayStation 4 ma anche tutti i contenuti aggiuntivi contenuti nel pacchetto intitolato "La città che non dorme mai", ovvero: La rapina, Territori contesi e Silver lining. Inclusi nella GOTY ci sono anche tutti gli aggiornamenti gratuiti, i quali non hanno solo limato i difetti del gioco e introdotto il new game plus, ma anche aggiunto i costumi di Far From Home, quelli ispirati alle pellicole di Sam Raimi e tante altre.

A rendere questa edizione del gioco ancor più interessante è il fatto che sia già disponibile sia in formato fisico che digitale sul PlayStation Store al prezzo consigliato di 49,99 euro. Chiunque possieda già l'edizione standard del gioco può sempre procedere all'acquisto delle sole espansioni, le quali possono essere comprate sia singolarmente che in un unico pacchetto al prezzo di 19,99 euro.

Sapevate che Marvel's Spider-Man ha superato le 13 milioni di copie vendute? Pare inoltre che in territorio americano, Spider-Man PS4 sia il gioco a base di supereroi più venduto di sempre.