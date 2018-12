Marvel's Spider-Man: arriva a Dicembre Silver Lining, il terzo DLC del Gioco

Marvel's Spider-Man, esclusiva Sony sviluppata da Insomniac Games è stata accolta positivamente da critica e pubblico. Attualmente, il gioco sta godendo di un ricco supporto post-lancio.

In particolare, è attualmente in arrivo in terzo DLC dedicato al Gioco, intitolato Silver Lining. Sony ha da poco annunciato che quest'ultimo sarà disponibile a partire dal 21 dicembre prossimo. Al centro di questo nuovo contenuto legato alla serie Marvel's Spider-Man: La Città che Non Dorme Mai, troviamo il personaggio di Silver Sable. In apertura, potete visualizzare il teaser trailer relativo a questo nuovo DLC. Di seguito, una breve sinossi: "Silver Sable ripiomba sulla scena per reclamare la Sable International Tech. Con il Capo della Polizia di New York Yuri Watanabe in congedo amministrativo a seguito delle vicende intercorse con Hammerhead, Spider-Man dovrà fare affidamento su alleati improbabili per mantenere la versione Marvel della città si New York al sicuro".

Silver Lining introdurrà nuove missioni, nuovi avversari e tipologie di crimini, nuove sfide e nuovi Trofei da sbloccare. Il DLC introdurrà inoltre in Marvel's Spider-Man nuovi costumi per il nostro supereroe. Potete visualizzane un'anteprima nelle immagini che trovate, come di consueto, in calce a questa news.

Infine, per chi si fosse perso i DLC precedenti, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare le nostre recensioni dei DLC La Rapina e Territori Contesi.