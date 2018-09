Marvel's Spider-Man: Be Greater, vediamo il trailer di lancio esteso

Marvel's Spider-Man esce oggi nei negozi e per l'occasione Insomniac Games e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato una versione estesa del trailer di lancio, intitolato Be Greater. Potete vederlo in versione integrale in calce alla notizia.

Il nuovo gioco dell'Uomo Ragno è stato sviluppato da Insomniac Games (Ratchet & Clank, Sunset Overdrive, Resistance) ed è oggi disponibile in esclusiva sulle piattaforme Sony, oltre al gioco nei negozi trovano spazio anche le versioni personalizzate di PS4 e PS4 Pro di colore rosso (Amazing Red) prodotte in edizione limitata per festeggiare il lancio di Marvel's Spider-Man. Sony inoltre regala un tema esclusivo per la schermata Home a tutti coloro che si registreranno sul sito PlayStation.com, promozione valida al momento solo negli Stati Uniti.

Secondo il gruppo di analisi commerciali NPD, Marvel's Spider-Man sarà uno dei dieci giochi più venduti dell'anno in Nord America insieme a God of War, Far Cry 5, Madden NFL 19 e Call of Duty Black Ops 4. per saperne di più sul gioco Insomniac vi rimandiamo al gameplay di Marvel's Spider-Man andato in onda ieri su Twitch: due ore in compagnia di Alessandro Bruni e Giuseppe Arace impegnati a svolazzare per New York e rispondere a tutte le vostre domande.