Marvel's Spider-Man: come ottenere i Gettoni del Crimine

Nel nuovo Marvel's Spider-Man di Insomniac Games potremo sbloccare diversi costumi, gadget e altri oggetti utili. Per riuscire nell'intento sarà necessario accumulare un certo numero di Gettoni del Crimine, una delle più comuni valute in-game: in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerli.

Ottenere nuovi Gettoni del Crimine in Marvel's Spider-Man vi sarà di grande aiuto per progredire nel corso dell'avventura. Questi gettoni possono essere guadagnati sventando diversi crimini in giro per la città, come fermare un inseguimento ad alta velocità o eliminare un gruppo di detenuti armati in cerca di guai.

A prescindere dal crimine che stiamo cercando di fermare, i giocatori possono guadagnare da uno a tre Gettoni in base a come viene portato a termine l'incarico. Il completamento degli obiettivi standard ci ricompenserà con un Gettone del crimine, ma riuscendo a completare anche gli obiettivi secondari potremo arrivare a ottenere fino a tre Gettoni. Potrete visualizzare gli obiettivi secondari dell'evento in qualsiasi istante premendo R3 sul DualShock 4.

Normalmente questi obiettivi extra includeranno azioni come l'uso di un certo tipo di attacco, il completamento dell'incarico senza subire danni o entro un certo periodo di tempo. Se non riuscite a completare tutti gli obiettivi secondari, non preoccupatevi: in giro per Manhattan ci sono numerosi crimini che attendono di essere fermati, con la possibilità di ottenere nuovi Gettoni in qualsiasi momento.