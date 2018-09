Marvel's Spider-Man: come risolvere il Puzzle della Statua nel Museo

In Marvel's Spider-Man per PS4 nella missione "Non Toccare l'Arte" saremo chiamati a risolvere l'Enigma della Statua. In questa mini-guida vi spiegheremo come portare a termine il puzzle. Attenzione: la guida contiene spoiler su un personaggio.

Dopo che Mary Jane avrà ottenuto l'accesso alla stanza sul retro, date un'occhiata in giro e dirigetevi verso la scrivania. Guardate il quadro sopra il computer per notare un dettaglio molto interessante: la statua in essa raffigurata sembra leggermente diversa da quella presente nell'ufficio.

Adesso andate verso la scrivania dietro di voi per trovare un opuscolo con un'altra raffigurazione della statua: possiamo notare che si trova in una posa diversa. Prendetevi un momento per ispezionare il libro posizionato a destra. Questa menzionerà diverse parti mobili della statua: le braccia, la testa e la bocca. Una volta esaminato l'opuscolo, dirigetevi verso la statua e iniziate a spostare le varie parti nella posizione che avete visto nella brochure.

Dovrete sollevare il braccio destro, sollevare il palmo verso l'esterno, quindi abbassare il braccio sinistro. Una volta fatto, muovete la testa a sinistra e chiudete la bocca. Ora dovrete trovare l'oggetto d'oro che la statua tiene nella foto: dirigetevi verso il tavolo posto tra i due banchi e afferrate il bastone dorato posizionato a destra. Inserite il bastone dorato nella mano della statua per aprire un compartimento segreto della scultura: qui troverete il file che Mary Jane stava cercando, completando così l'enigma.



