Marvel's Spider-Man: cosa cambia su PC rispetto a PS4 e PS5?

Dopo i grandi successi di critica e pubblico ottenuti su PlayStation con conseguenti vendite stellari, Marvel's Spider-Man si prepara a sbarcare su PC, dove sarà disponibile a partire dal 12 agosto 2022 nella sua edizione Remastered vista su PS5.

Essendo passati quasi quattro anni dall'originale uscita su PS4, viene spontaneo chiedersi cosa cambierà nella versione PC del gioco firmato Insomniac Games, oltre ovviamente al supporto per mouse e tastiera. Ebbene, le differenze sono prevalentemente tecniche: l'Action/Adventure con protagonista l'amichevole Uomo Ragno di quartiere gode di una grafica più dettagliata nella nuova versione. Modelli poligonali, riflessi, ombre ed elementi degli scenari sono più dettagliati, il Ray Tracing è implementato sin dal lancio e non manca la possibilità di giocare con frame-rate sbloccato, andando dunque oltre i 60fps.

Confermato anche il supporto ad NVIDIA DLSS ed ai monitor Ultra-Wide per un'esperienza ancora più immersiva, senza dimenticare l'implementazione del DLAA che aumenta la qualità dell'anti-aliasing attraverso il deep learning. Per maggiori dettagli non perdetevi il confronto tra le versioni PS5 e PC di Marvel's Spider-Man per farvi un'idea ancora più chiara delle differenze.

Per il resto, invece, i contenuti restano i medesimi già visti nelle versioni PlayStation, senza contenuti aggiuntivi pensati appositamente per PC, ma anche senza alcuna omissione rispetto a quanto realizzato da Insomniac su PS4 e PS5. Se siete pronti ad immergervi nel gioco, ecco quanto dura Marvel's Spider-Man tra trama principale ed attività secondarie.