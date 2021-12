Marvel's Spider-Man: costumi di No Way Home solo su PS5, Insomniac difende la sua scelta

Insomniac Games ha annunciato l'arrivo di due nuovi costumi per Marvel's Spider-Man ispirati a No Way Home, le skin però saranno disponibili solamente su Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 e non arriveranno su Marvel's Spider-Man per PS4.

Questo ha ovviamente scatenato alcune polemiche sui social dal momento che Marvel's Spider-Man Remastered è disponibile solamente come parte del bundle Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition e come detto solo su PlayStation 5, escludendo quindi gli oltre dieci milioni di giocatori di Marvel's Spider-Man su PS4.

Insomniac è intervenuta sulla questione spiegando come "il gioco per PS4 sia stato aggiornato ben 19 volte dal 2018, abbiamo aggiunto skin e opzioni che non avevamo mai pensato di inserire in origine. Ogni update è stato molto complesso da gestire, sopratutto l'obiettivo era quello di garantire ottime performance in particolare per quanto riguarda il caricamento dall'hard disk."

La compagnia fa sapere che la decisione di non aggiungere i due nuovi costumi è stata presa proprio per continuare a garantire performance ottimali su PlayStation 4 "mentre su PS5 il nostro engine ci permette di aggiornare il gioco senza influire in alcun modo sulle performance."

I due costumi ispirati a Spider-Man No Way Home non arriveranno dunque su PS4 per una precisa scelta tecnica di Insomniac. Cosa ne pensate di questa decisione?