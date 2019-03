Marvel's Spider-Man con Custodia Steelbook in offerta a prezzo scontato su Amazon

Continuano le Offerte di Primavera su Amazon.it e per l'occasione vi segnaliamo una promozione particolarmente interessante dedicata a Marvel's Spider-Man per PlayStation 4, ora venduto ad un prezzo fortemente scontato.

Marvel's Spider-Man può essere acquistato su Amazon.it in versione italiana con Custodia Steelbook in omaggio al prezzo di 39.99 euro, si tratta di una edizione esclusiva per il noto sito di eCommerce non disponibile presso altri rivenditori.

L'offerta è valida solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati quindi approfittatene prima che sia troppo tardi. Indubbiamente si tratta di una buona occasione per riscoprire uno dei giochi più acclamati del 2018, accolto positivamente dalla critica e baciato dal successo commerciale, con oltre dieci milioni di copie vendute in pochi mesi.

Da segnalare come l'edizione in vendita su Amazon sia quella standard, priva di contenuti aggiuntivi o DLC, il pacchetto include solamente il gioco completo e la custodia Steelbook in metallo.