Marvel's Spider-Man, Days Gone e altri giochi Sony per PS4 in offerta su Amazon

Anche Amazon aderisce ai saldi di primavera targati PlayStation proponendo una serie di giochi Sony per PS4 in vendita a prezzo speciale fino al 19 aprile, salvo esaurimento scorte.

Tra i giochi in promozione troviamo Marvel's Spider-Man, Death Stranding, Days Gone e MediEvil, di seguito i link diretti per l'acquisto.

Giochi PS4 Sconti

Marvel's Spider-Man viene proposto a 19.98 euro mentre Death Stranding costa ora 39.98 euro, Days Gone (in versione Steelbook esclusiva per Amazon.it) ha un prezzo di 40.98 euro, infine il remake di MediEvil potrà essere vostro a soli 19,98 euro. Si tratta di una bella occasione per arricchire la propria ludoteca di giochi per PlayStation 4 risparmiando, avete tempo fino al 19 aprile per approfittarne.

Tutti i prodotti risultano venduti e spediti da Amazon, ricordiamo che le spedizioni potrebbero tardare a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus, il colosso dell'eCommerce sta dando priorità alle spedizioni di beni di prima necessità, in ogni caso comunque effettuare l'ordine, lo riceverete non appena possibile compatibilmente con la situazione attuale.