Marvel's Spider-Man debutta al primo posto della classifica italiana

Marvel's Spider-Man è il nuovo leader della classifica italiana: il gioco Insomniac debutta al primo posto della Top 10 relativa alla settimana che va dal 3 al 9 settembre, scalzando Pro Evolution Soccer 2019 dalla prima posizione.

Top 10 Italia (3/9 settembre 2018)

Il podio si completa con F1 2018 mentre in classifica trovano spazio anche Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, FIFA 18, Gran Turismo Sport e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Tornano in Top 10 Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered, grazie all'aggiunta nella collana PlayStation Hits e al conseguente taglio di prezzo (19.99 euro). Non cambia invece la classifica dei giochi più venduti in Italia nel 2018 che vede FIFA 18 al primo posto seguito da God of War e Far Cry 5.