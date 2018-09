Marvel's Spider-Man: due ore di gameplay in compagnia di Francesco Fossetti

Nella giornata di oggi il nostro Francesco Fossetti ha giocato per circa due ore in diretta su Twitch a Marvel's Spider-Man, la nuova esclusiva Playstation 4 dedicata alle avventure dell'Uomo Ragno.

Durante la diretta odierna dedicata a Marvel's Spider-Man, Francesco Fossetti ha provato le prime fasi del gioco, rispondendo alle domande e alle curiosità degli spettatori presenti. Nello specifico, il nostro amichevole Fossa di quartiere, fra un balzo e l'altro fra i grattacieli di Manhattan, ha superato la prima grande missione della storia, riuscendo a mettere dietro le sbarre il supercriminale Wilson Grant Fisk, alis Kingpin, e successivamente si è dedicato ad alcune delle attività secondarie. Potete osservare la replica della trasmissione in apertura di notizia.

Marvel's Spider-Man è adesso disponibile su Playstation 4. Per ulteriori informazioni e dettagli sul nuovo titolo di Insomniac Games, rimandiamo alla recensione a cura di Giuseppe Arace.

Ricordiamo ai lettori che i membri Twitch Prime hanno la possibilità di abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it e ottenere così l'accesso a una serie di vantaggi esclusivi, come la possibilità di ricevere giochi in regalo grazie ai nostri giveaway, le emoticon speciali con i volti dei redattori e l'accesso al gruppo Telegram di Everyeye, in cui pubblichiamo aggiornamenti, anteprime e curiosità.