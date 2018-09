Marvel's Spider-Man: due ore in compagnia dell'Uomo Ragno (Gameplay + Q&A)

Quest'oggi nostri Alessandro Bruni e Giuseppe Arace si sono riuniti sul canale Twitch di Everyeye per giocare a Marvel Spider-Man, attesissima esclusiva per PlayStation 4 in uscita domani 7 settembre.

Durante la trasmissione, durata ben due ore, sono state illustrate le principali caratteristiche di gameplay, gli incarichi secondari, il sistema di potenziamento dell'Uomo Ragno, i costumi a sua disposizione e tanto tanto altro. Per l'occasione, è anche stata condotta una sessione Q&A: Domande e Risposte, durante la quale Alessandro e Giuseppe hanno risposto alle innumerevoli domande degli spettatori intervenuti in chat. Se vi siete persi la diretta, potete tranquillamente rimediare grazie alla replica allegata in apertura di notizia. Buona visione!

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man uscirà domani 7 settembre esclusivamente su PlayStation 4. Assieme al gioco, Sony metterà in commercio anche delle stupende PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in colorazione speciale Amazing Red.