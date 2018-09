Marvel's Spider-Man: due video mostrano i dettagli delle finestre e i migliori Easter Egg

La redazione di Kotaku è rimasta particolarmente colpita da alcuni dettagli di Marvel's Spider-Man e in particolare dalle finestre degli edifici della città di New York...

Come mostrato in un video realizzato dalla testata, nel gioco è persino possibile guardare attraverso le finestre dei palazzi notando all'interno uffici e appartamenti sempre curati e con arredamento diverso, segno di una grande attenzione ai dettagli da parte di Insomniac Games: cucine, magazzini, camere da letto, sale riunioni, una vastità di ambienti assolutamente notevole considerando che i luoghi in questione non sono normalmente accessibili.

Un secondo video, sempre pubblicato da Kotaku, evidenzia inoltre i numerosi Easter Egg presenti in Marvel's Spider-Man, dai riferimenti ad altri personaggi della casa delle idee a vere e proprie citazioni tratte dalla cultura pop degli anni '80 e '90, l'elenco è davvero vasto, se non volete rovinarvi la sorpresa vi invitiamo a non guardare il filmato.

Marvel's Spider-Man è ora disponibile su PlayStation 4 e PS4 Pro, il gioco ha debuttato al primo posto della classifica inglese rompendo vari record e diventando il gioco venduto più velocemente dell'anno nel Regno Unito. Insomniac Games ha dichiarato nelle scorse ore di essere al lavoro sul New Game Plus di Spider-Man, al momento però non sappiamo quando questa nuova funzione farà il suo debutto.