Marvel's Spider-Man: due video per una delle esclusive PS4 più attese dell'anno

Sono stati pubblicati nelle scorse ore due nuovi video di Marvel's Spider-Man, attesa esclusiva Insomniac per PlayStation 4 in arrivo il prossimo 7 settembre. I due filmati permettono di vedere nuovamente l'Uomo Ragno in azione per le strade di New York...

La prima clip pubblicata da Marvel Entertainment mostra alcune sequenze tratte dal trailer dell'E3 con commento degli sviluppatori e dal Creative Director Bryan Intihar, con dietro le quinte dello sviluppo e accenni ad un sequel (non confermato) e alla possibile presenza degli Avengers. Il secondo video è invece stato pubblicato da PlayStation Japan e permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gameplay commentate, anche in questo caso si tratta di un montaggio realizzato con scene già mostrate in passato.

Recentemente, il Community Manager di Insomniac ha rivelato alcuni dettagli sul gioco, confermando la presenza della Day One Patch e affermando di aver finito l'avventura in circa venti ore, non tenendo conto di eventuali Side Quest e attività secondarie. Lo studio californiano ha inoltre annunciato dettagli e data di uscita del primo DLC La Città che non Dorme Mai ed ha rispedito al mittente le accuse di downgrade grafico circolate in rete dopo la pubblicazione di un video comparativo (non ufficiale) su YouTube.

Il gioco uscirà il 7 settembre su PlayStation 4 e PlayStation 4 pro, la recensione di Spider-Man sarà pubblicata sulle pagine di Everyeye.it martedì 4 settembre alle 16:00, non mancate!