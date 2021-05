Marvel's Spider-Man: quanto dura il gioco dell'Uomo Ragno?

Marvel's Spider-Man è stata una delle esclusive più importanti uscite su PS4 nel 2018, e da qualche mese è anche disponibile su PS5 con il supporto alle capacità e le migliorie tecniche della nuova console Sony. Se dunque ancora non lo avete giocato, può essere la buona occasione per recuperarlo.

Ma quanto dura Marvel's Spider-Man? L'open world di Insomniac Games dedicato all'amichevole Uomo Ragno di quartiere è longevo, pur non arrivando ai livelli di altri titoli con la stessa impostazione: per la sola storia principale, ad esempio, potrebbero bastare anche 15 ore di gioco intenso. La cifra ovviamente è destinata a salire considerevolmente se si tiene conto di tutti i contenuti offerti dall'opera: tante sono infatti le attività secondarie da affrontare, i collezionabili da trovare e i potenziamenti da sbloccare. Per chi ama completare fino in fondo i suoi giochi, in circa 35 ore i giochi sono fatti.

La sua espansione, Marvel's Spider-Man Miles Morales, racconta una nuova storia e ci mette nei panni di un "nuovo" Spider-Man. Tenendo conto appunto della natura di progetto collaterale che non va inteso come un seguito vero e proprio, la durata di circa 8 ore per la trama principale e almeno 18 per il 100% è da considerarsi un risultato più che dignitoso. Nel frattempo vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man ha venduto oltre 20 milioni di copie. Se invece volete approfondire il nuovo gioco, eccovi la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales.