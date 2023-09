Marvel's Spider-Man: easter egg e citazioni nascoste che vi siete sicuramente persi

Il primo Marvel's Spider-Man è una fonte infinita (o quasi) di easter egg, citazioni nascoste e riferimenti ad altri giochi, fumetti e libri. Tra questi, vogliamo segnalarvi alcuni easter egg di Marvel's Spider-Man particolarmente interessanti e che probabilmente vi sono sfuggiti in tutti questi anni.

GTA 4 x Marvel's Spider-Man

In una quest secondaria, Spider-Man è chiamato a rompere le uova del paniere ad una banda di criminali attiva a Manhattan. Su alcuni documenti vengono riportati i nomi dei malfattori: Niko, Roman, Donnie e Ryan, chiaro riferimento a Niko, Roman Bellic e altri personaggi di GTA IV di Rockstar Games.

Le Torri Gemelle

L'11 settembre 2001 è una data che non possiamo (e non dobbiamo) dimenticare: Insomniac Games certamente non lo ha fatto e per questo ha nascosto in Marvel's Spider-Man un piccolo easter egg per ricordare le vittime dell'attacco terroristico al World Trade Center: nei pressi di Ground Zero attraverso i vetri di un grattacielo è possibile vedere chiaramente la sagoma delle Torri Gemelle. In realtà su questo easter egg si discute da tempo: c'è chi lo vede come un tributo da parte dello studio e chi invece pensa sia solamente un errore di programmazione.

La caserma dei Ghostbusters

Girovagando per New York vi capiterà di imbattervi in una vecchia caserma dei pompieri. Esatto, è proprio la caserma dei Ghostbusters, assolutamente riconoscibile e ormai iconica. Non è difficile da trovare ma non vogliamo darvi le esatte coordinate per non rovinarvi la sorpresa nel caso non abbiate ancora giocato a Marvel's Spider-Man.

Le citazioni a Ratchet & Clank

La mossa Air Trick (tenete premuto triangolo e cerchio e muovete stick in tutte e quattro le direzioni) vi permette di esibirvi nella posa "Spidey McMarx", un riferimento questo al truccho Twisty McMarx di Ratchet & Clank (2002). Inoltre, nella missione ambientata al F.E.A.S.T. Center, un uomo sta cercando di risolvere un cruciverba: la parola misteriosa è Quark, riferimento al primo nome di Captain Qwark di Ratchet & Clank.