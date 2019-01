Marvel's Spider-Man: ecco i costumi ispirati ai Fantastici 4

Quache tempo fa Marvel aveva fatto intendere che ci fossero dei contenuti relativi ai Fantastici 4 nel videogioco di Insomniac di Spider-Man. A distanza di circa tre settimane, il videogame si è aggiornato alla versione 1.14 e la patch, dal peso di circa 230MB aggiunge due costumi gratuiti ispirati per l'appunto al gruppo di supereroi.

Le nuove Spider-suit sono state aggiunte come parte delle celebrazioni di Marvel per i Fantastic Four, che nonostante siano terminate già un po' di tempo fa, hanno trovato posto nel gioco solamente oggi. Meglio tardi che mai però, come si suol dire, e dunque ecco nelle immagini in calce alla news la Future Foundation suit bianca e nera e la Bombastic Bag-Man suit, che vede Peter Parker in un costume a tema e con un sacchetto di carta a coprirgli il volto.

Stando alle patch notes, a parte queste due aggiunte e il solito elenco di bug fixing, l'aggiornamento non dovrebbe includere altri contenuti.

Marvel's Spider-Man si è dimostrato un successo su tutti i fronti: oltre ad essere il gioco sui supereroi venduto più velocemente di sempre negli USA, è anche il videogame di genere più redditizio degli ultimi 10 anni, superando dunque rivali come la serie di Batman Arkham e superando il precedente record appartenente sempre all'Arrampicamuro, nella versione di Treyarch. Che ne pensate dei nuovi costumi?