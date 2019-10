Marvel's Spider-Man: il supereroe protagonista di un'action figure da oltre mille dollari!

Marvel's Spider-Man ha conquistato il cuore di molti videogiocatori, superando interessanti traguardi commerciali. Negli USA, ad esempio, il gioco rappresenta ad oggi l'esclusiva PlayStation 4 più venduta.

Non sorprende dunque l'annuncio di oggetti da collezione dedicati alla creazione di Insomniac Games, tra i quali fa la sua comparsa anche una speciale action figure. Presentata ufficialmente da Sideshow e PCS Collectibles, la statua immortala l'eroe del titolo PS4 in azione, vestito della sua Advanced Suit. La base della stessa ha invece per protagonista Mister Negative, uno dei villain che Peter Parker è destinato a fronteggiare. Realizzata in scala 1:3, la figure presenta le seguenti dimensioni:

Altezza: 24" (609.6 mm);

Larghezza: 17" (431.8 mm);

Profondità: 24" (609.6 mm);

La statua dedicata a Marvel's Spider-Man è attualmente disponibile per il preordine sul sito del produttore al prezzo di 1.100 dollari. Il periodo di consegna dell'oggetto è stimato per il periodo compreso tra gennaio e marzo 2021! In calce a questa news, potete trovare una galleria di immagini che ritraggono l'action figure: cosa ve ne pare, vi piace?



I risultati positivi conseguiti dal gioco e la successiva acquisizione del team di Insomniac Games da parte di Sony hanno spinto molti videogiocatori a chiedersi se sia in programma la creazione di un sequel. Sulle pagine di Everyeye, il nostro Giuseppe Arace ha provato ad immaginare cosa potremmo aspettarci da un Marvel's Spider-Man 2 per PS5.